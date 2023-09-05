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Конкурс «Моя страна – моя Россия» запустил Всероссийскую акцию для детей и педагогов «Слово о моей стране»

Конкурс «Моя страна – моя Россия» запустил Всероссийскую акцию для детей и педагогов «Слово о моей стране»

5 сентября в ТАСС был дан старт Всероссийской акции «Слово о моей стране», приуроченной к 20-летнему юбилею Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Году педагога и наставника.

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