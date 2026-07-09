Первая свадьба человекоподобных роботов прошла в Москве

Ваш браузер не поддерживает видео. РИА Новости/Сергей Бобылев В Москве состоялась первая свадьба человекоподобных роботов – звезд Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Роберта и Матильды.
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