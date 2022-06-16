На Марсе нашли гигантский "глаз", размером с город

Марсианский "глаз", который пристально смотрит в космос, имеет диаметр 30 км. На поверхности Марса камера аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) сделала снимок ранее неизвестного кратера, который похож на гигантский глаз.
Марсианский "глаз", который пристально смотрит в космос, имеет диаметр 30 км. На поверхности Марса камера аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) сделала снимок ранее неизвестного кратера, который похож на гигантский глаз.
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