В ПМР заявили об усилении давления со стороны Молдавии

На совещании президента Приднестровья Вадима Красносельского с главой МИД Виталием Игнатьевым и министром экономического развития Сергеем Оболоником говорилось о том, что Молдавия имитирует переговоры об урегулировании отношений с Приднестровьем, одновременно усиливая экономическое давление.