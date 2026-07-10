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В ПМР заявили об усилении давления со стороны Молдавии

В ПМР заявили об усилении давления со стороны Молдавии

На совещании президента Приднестровья Вадима Красносельского с главой МИД Виталием Игнатьевым и министром экономического развития Сергеем Оболоником говорилось о том, что Молдавия имитирует переговоры об урегулировании отношений с Приднестровьем, одновременно усиливая экономическое давление.

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