20-летняя Рахимова дебютирует в топ-100 после выхода в полуфинал Боготы

Камилла Рахимова обыграла Ирину Марию Бару в 1/4 финала турнира в Боготе (6:3, 4:6, 6:2). За счет этой победы 20-летняя россиянка впервые вышла в полуфинал WTA и обновит лучший рейтинг в карьере – поднимется минимум на 96-ю строчку.
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