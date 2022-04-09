20-летняя Рахимова дебютирует в топ-100 после выхода в полуфинал Боготы

Камилла Рахимова обыграла Ирину Марию Бару в 1/4 финала турнира в Боготе (6:3, 4:6, 6:2). За счет этой победы 20-летняя россиянка впервые вышла в полуфинал WTA и обновит лучший рейтинг в карьере – поднимется минимум на 96-ю строчку.