Аналог «Панциря» разработали в Китае

Новый зенитный ракетно-пушечный комплекс SWS3 разработали в Китае, сообщает Defence Blog. Новая разработка предназначена для борьбы с низколетящими угрозами, такими как беспилотники, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.
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