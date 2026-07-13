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ДумаТВ

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Макрон призвал страны ЕС нарастить производство вооружений

Макрон призвал страны ЕС нарастить производство вооружений

Эмманюэль Макрон призвал страны ЕС ускорить развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявив, что главным фактором сдерживания становится не объем накопленного оружия, а способность быстро производить современные вооружения.

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