Макрон призвал страны ЕС нарастить производство вооружений

Эмманюэль Макрон призвал страны ЕС ускорить развитие собственного военно-промышленного комплекса, заявив, что главным фактором сдерживания становится не объем накопленного оружия, а способность быстро производить современные вооружения.
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