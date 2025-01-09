«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

Вот мы и дождались – мигранты начинают возмущаться, что в России устроено не так, как у них в кишлаке! Путин чётко и ясно сказал, как должно быть: ПРИЕЗЖИЕ должны уважать традиции и устои российского общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах
- Когда терпение лопнуло: Русская девушка отправила в нокдаун приезжего в метро за приставания. В больницу его провожал наряд полиции
- Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?
Свежие комментарии