Театр абсурда
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Театр абсурда

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«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

Вот мы и дождались – мигранты начинают возмущаться, что в России устроено не так, как у них в кишлаке! Путин чётко и ясно сказал, как должно быть: ПРИЕЗЖИЕ должны уважать традиции и устои российского общества.

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