Президент COP28 заявил, что требования отказаться от ископаемого топлива не имеют под собой "никакой научной основы"

Topmember Президент COP28 Султан Аль Джабер. Президент COP28 Султан Аль Джабер заявил, что «нет никаких научных данных», указывающих на необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива для ограничения глобального потепления до 1,5 C, сообщают Guardian и Центр климатических исследований (Centre for Climate).
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