Марсианские тайны: новый взгляд на магнитное поле Красной планеты

Одна из самых интригующих загадок связана с историей магнитного поля Марса. Недавнее исследование предлагает новый взгляд на эту проблему, который может изменить наше понимание ранней истории Красной планеты.
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