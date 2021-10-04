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Сошлись два характера: Лещуков назвал причину гибели Игоря Талькова

Сошлись два характера: Лещуков назвал причину гибели Игоря Талькова

Игорь Тальков. Скриншот youtube Российский актер Николай Лещуков озвучил версию гибели Игоря Талькова, которая ему кажется наиболее реальной - по крайней мере, в сравнении со всеми конспирологическими теориями, выросшими вокруг смерти артиста.

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