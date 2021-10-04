Сошлись два характера: Лещуков назвал причину гибели Игоря Талькова

Игорь Тальков. Скриншот youtube Российский актер Николай Лещуков озвучил версию гибели Игоря Талькова, которая ему кажется наиболее реальной - по крайней мере, в сравнении со всеми конспирологическими теориями, выросшими вокруг смерти артиста.