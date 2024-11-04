Минобороны Румынии сообщило о поднятии в воздух двух F-16 после обнаружения БПЛА

В Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 после того как радары обнаружили над Черным морем "группу беспилотников, которые направлялись к воздушному пространству Украины вблизи воздушного пространства Румынии".
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