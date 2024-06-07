Гендиректор "Централ Партнершип" Верещагин заявил о плохих сборах Голливуда

Генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин во время дискуссии "Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС" в рамках ПМЭФ заявил об успехе отечественного кино.
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