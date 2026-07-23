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Аргументы и Факты

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Эксперт Хачатурян заявил, что СМП может стать конкурентом Суэцкому каналу

Эксперт Хачатурян заявил, что СМП может стать конкурентом Суэцкому каналу

Сокращение арктических льдов повышает роль Северного морского пути и может превратить его в глобальный транспортный коридор между Азией и Европой, рассказал «Новым известиям» доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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