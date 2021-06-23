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В Кузбассе трясогузка свила гнездо под капотом «КамАЗа»

В Кузбассе трясогузка свила гнездо под капотом «КамАЗа»

И в завершении выпуска. Гнездо под капотом своего «КамАЗа» обнаружил кузбасский водитель. Уверяет, свила его трясогузка.

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