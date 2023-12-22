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Сценарист скандального сериала "Слово пацана" Золотарев объяснил, почему переснимали финал

Сценарист скандального сериала "Слово пацана" Золотарев объяснил, почему переснимали финал

Стало известно, зачем были пересняты финальные серии сериала про казанские подростковые группировкиСценарист сериала "Слово пацана" (18+) Андрей Золотарёв ответил на вопрос, почему переснимали финал бандитской истории.

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