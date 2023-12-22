Сценарист скандального сериала "Слово пацана" Золотарев объяснил, почему переснимали финал

Стало известно, зачем были пересняты финальные серии сериала про казанские подростковые группировкиСценарист сериала "Слово пацана" (18+) Андрей Золотарёв ответил на вопрос, почему переснимали финал бандитской истории.
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