С 21 марта Кинотеатр "Родина" приглашает жителей Новоаннинского на просмотр романтической комедии, фильма приключений "ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ"⛵️.
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С 21 марта Кинотеатр "Родина" приглашает жителей Новоаннинского на просмотр романтической комедии, фильма приключений "ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ"⛵️.