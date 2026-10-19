Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News подробно разъяснил позицию администрации Дональда Трампа по украинскому конфликту, объяснил причины временного смягчения санкций против российской нефти и обозначил реальные военную и территориальные реалии на линии фронта.