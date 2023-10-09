Прорыв обороны ЦАХАЛ – только начало: Арабы приготовили ещё один "сюрприз" Израилю. Русский комбриг дал мрачный прогноз

Свои сомнения по поводу того, что Израиль может не выстоять и проиграть, высказал бывший экс-командир бригады "Восток" полковник Александр Ходаковский.
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