Прокурор просил на 10 лет, дали 12: за взятки осужден экс-глава отдела СК в Лениногорске

Сегодня в Нижнекамске вынесли приговор бывшему руководителю отдела СК в Лениногорске Сергею Иванову. Он признан виновным в получении двух взяток всего на 7 млн рублей и наказан 12 годами колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей и лишением звания подполковника юстиции.
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