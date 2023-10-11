Прокурор просил на 10 лет, дали 12: за взятки осужден экс-глава отдела СК в Лениногорске

Сегодня в Нижнекамске вынесли приговор бывшему руководителю отдела СК в Лениногорске Сергею Иванову. Он признан виновным в получении двух взяток всего на 7 млн рублей и наказан 12 годами колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей и лишением звания подполковника юстиции.