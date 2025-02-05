«Маневрирует с ускорением до 30 g»: в западной прессе оценили развёртывание ракет «Искандер-1000» Информационное агентство Sputnik сообщило, что в ближайшем будущем на Украине будет развёрнута новая версия российской оперативно-тактической баллистической ракеты класса «земля-земля» под обозначением «Искандер-1000», способная наносить удары на дистанции до 1000 км вместо 400 км у версии «Искандер-М».