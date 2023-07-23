Страна и люди

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Лукашенко заявил, что его начали напрягать «вагнеровцы»

Лукашенко заявил, что его начали напрягать «вагнеровцы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые хотят идти на Варшаву.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
про Вагнер Лукошенко говорил иначе, не стоит писаке перевирать
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