Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые хотят идти на Варшаву.
Лукашенко заявил, что его начали напрягать «вагнеровцы»
Комментарии
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Людмила Абрамова
про Вагнер Лукошенко говорил иначе, не стоит писаке перевирать
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17 час.
Махамбет Толеугазин
... Польша это бывшая Российской империи провинция, то бишь захолустье ... Варшава это русский город ...
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16 час.
А
Алексей
Опять тупой заголовок
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12 час.
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