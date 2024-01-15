К Международному разгрузочному дню, который отмечается 5 января, в городской библиотеке им. А.С.Пушкина состоялся информационный навигатор ´Осторожно, еда!´, который напомнил о здоровом образе жизни в разгар самых любимых новогодних праздников.
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