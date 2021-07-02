Кузница либерастных кадров обезглавлена

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов ушёл в отставку после 28 лет плодтворной работы на благо либерал-глобалистских сил.
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