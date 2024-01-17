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Зеленский на Ставке обсудил украинскую военную стратегию в 2024 году

Зеленский на Ставке обсудил украинскую военную стратегию в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 17 января, заявил, что собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась стратегия Сил обороны в 2024 году, – сообщают украинские СМИ.

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