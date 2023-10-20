За попытку контрабанды почти 4 тысяч предметов военного снаряжения новосибирец плучил условный срок

Новосибирец, неофициально работающий в транспортной компании Новосибирска, за вознаграждение согласился перевезти плащи к общевойсковым защитным костюмам и защитные костюмы через госграницу – из России в Казахстан.
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