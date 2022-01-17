Daily Storm

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СМИ: В метро Москвы, Петербурга и Казани планируют запустить сети 5G

СМИ: В метро Москвы, Петербурга и Казани планируют запустить сети 5G

«Ростелеком» намерен провести эксперименты под землей и на ее поверхности«Ростелеком» обратился в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) с просьбой выделить частоты для тестирования 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, пишут «Известия».

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