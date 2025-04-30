Обыск в квартире экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле вызвал резонанс

Прокуратура провела обыск в квартире экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Сеуле. Его подозревают в связях с шаманом Чон Сон Бэ, который якобы получил ценные подарки для передачи бывшей первой леди Ким Гон Хи.
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