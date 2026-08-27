В Ахтубинске, где загорелась цистерна с газом, эвакуируют жителей

В городе Ахтубинске Астраханской области объявлена эвакуация жителей. Как сообщил глава города Александр Сиваков, организован вывоз людей автобусами из зоны эвакуации в пункт временного размещения, расположенный в ДК Речников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии