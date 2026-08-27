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Пункт-А

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В Ахтубинске, где загорелась цистерна с газом, эвакуируют жителей

В Ахтубинске, где загорелась цистерна с газом, эвакуируют жителей

В городе Ахтубинске Астраханской области объявлена эвакуация жителей. Как сообщил глава города Александр Сиваков, организован вывоз людей автобусами из зоны эвакуации в пункт временного размещения, расположенный в ДК Речников.

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