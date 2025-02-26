В Алтайском крае предложили создать бесплатное бюро юридической помощи

Его необходимость продиктована ростом обращений граждан за подобными услугами В управлении юстиции Алтайского края предложили создать государственное юридическое бюро для расширения системы бесплатной юридической помощи.
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