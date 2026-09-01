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Царьград

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Русским надо идти до западных границ: Плохая новость для Украины прозвучала. Генерал Соболев сказал, как остановить дроны врага

Русским надо идти до западных границ: Плохая новость для Украины прозвучала. Генерал Соболев сказал, как остановить дроны врага

Главный вопрос, который встал перед нами в этом году- как остановить дроны, которыми Европа в изобилии обеспечивает Украину и которые запускаются по нашим территориям.

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