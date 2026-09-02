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Нидерланды не смогли доказать причастность России к инциденту с БПЛА в Лейпциге

Нидерланды не смогли доказать причастность России к инциденту с БПЛА в Лейпциге

МИД Нидерландов, вызвавший временного поверенного в делах РФ в Гааге Антона Бузанакова, не представил каких-либо фактов и доказательств причастности Москвы к инциденту с БПЛА в немецком Лейпциге.

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