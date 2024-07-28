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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер – Конору: «Знаю, что ты пытаешься меня переждать. Я отвечаю за слова и не отказываюсь от поединка»

«Эй, Конор Макгрегор, я знаю, что ты пытался меня переждать. Я никуда не денусь. Я отвечаю за свои слова и не отказываюсь от поединка», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

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