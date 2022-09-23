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Турция назвала необоснованными обвинения по использованию в стране карт «Мир»

Турция назвала необоснованными обвинения по использованию в стране карт «Мир»

  Турция назвала обвинения по использованию в стране платежной системы «Мир» необоснованными Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим  Турция назвала обвинения по использованию в стране платежной системы «Мир» необоснованными Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал обвинения в адрес Анкары по использованию в стране карт платежной системы «Мир» необоснованными, отметив, что республика пытается найти альтернативные пути в данном вопросе, сообщает РИА Новости.

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