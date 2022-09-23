Турция назвала необоснованными обвинения по использованию в стране карт «Мир»

Турция назвала обвинения по использованию в стране платежной системы «Мир» необоснованными Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Турция назвала обвинения по использованию в стране платежной системы «Мир» необоснованными Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал обвинения в адрес Анкары по использованию в стране карт платежной системы «Мир» необоснованными, отметив, что республика пытается найти альтернативные пути в данном вопросе, сообщает РИА Новости.