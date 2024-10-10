Президент Гондураса отвергает связь с наркобаронами

Правительство Гондураса отличается от прошлых правительств, которые поддерживали наркодиктатуру, заявила президент Гондураса Ксиомара Кастро на церемонии открытия расширения станции Сан-Буэнавентура 9 октября, сообщает Diarioroatan.
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