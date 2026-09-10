Золотая свадьба обернулась проверкой

Свадьба популярного в социальных сетях дизайнера одежды и предпринимательницы Чаалы Оз и блогера Мехмета Фатиха Танчалана, известного по прозвищу «Ванский Черный Хайдар», в турецком городе Ван оказалась в центре внимания из-за огромного количества золота и денег.