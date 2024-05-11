Глава OpenAI опроверг слухи о запуске ИИ-поисковика на следующей неделе Глава Op...

Глава OpenAI опроверг слухи о запуске ИИ-поисковика на следующей неделеГлава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) опроверг сообщение Reuters о том, что компания в следующий понедельник, за день до конференции Google I/O, представит свой собственный ИИ-поисковик, который будет позиционироваться как потенциальный конкурент поисковику Google и ИИ-поисковику стартапа Perplexity.