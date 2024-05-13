В Петербурге полицейские задержали наркоторговцев, пробравшись к ним через окно

Скриншот видео В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов через окно забрались в квартиру наркоторговцев, а также ликвидировали интернет-магазин, где продавались запрещенные вещества, сообщили в главном управлении МВД России по городу и области.
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