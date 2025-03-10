Финансист Андрианова объяснила попытки взять кредиты после введения самозапретов

Заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова в беседе с RT оценила попытки граждан взять кредит после введения персонального самозапрета на подобное действие.
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