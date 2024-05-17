Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Snowflake ведет переговоры о покупке Reka AI за миллиард долларов

Snowflake ведет переговоры о покупке Reka AI за миллиард долларов

Snowflake ведет переговоры о покупке Reka AI за 1 млрд долларов, передает Bloomberg. Компания Reka была основана в 2022 году исследователями из Google и Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ), принадлежащих Alphabet Inc.

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