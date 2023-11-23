Доллары старого образца – в каких странах не принимают, рассказал турагент

В некоторых странах у туристов не принимают к обмену и оплате «зеленые» доллары старого образца. Список стран и почему в них отказываются от американской валюты, выпущенной до 2006 года, назвал один из блогеров в Дзен.
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