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Петербургский дневник

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Спецпредставителем по экономической работе с БРИКС назначен Максим Орешкин

Спецпредставителем по экономической работе с БРИКС назначен Максим Орешкин

Соответствующий указ подписал Владимир Путин Президент Владимир Путин назначил заместителя руководителя администрации главы государства Максима Орешкина своим спецпредставителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС и Новым банком развития.

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