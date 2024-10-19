Спецпредставителем по экономической работе с БРИКС назначен Максим Орешкин

Соответствующий указ подписал Владимир Путин Президент Владимир Путин назначил заместителя руководителя администрации главы государства Максима Орешкина своим спецпредставителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС и Новым банком развития.
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