Патриарх Кирилл рассказал о причинах столкновения России и Запада

Патриарх Кирилл уверен, что отсутствие общих ценностей привело к конфликту. Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим, пишут РИА Новости.