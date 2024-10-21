Подрядчик оштрафован за срыв сроков возведения моста через Тезу в Южском районе

На момент проверки подрядчик не исполнил работу на сумму более 10 млн рублей.Прокуратура Южского района осуществила проверку соблюдения законов при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных заказов, в ходе которой было выявлено, что департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области заключил договор со строительной компанией в октябре 2021 года на возведение моста через реку Теза в селе Холуй Южского района.