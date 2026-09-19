WSJ: Здоровье Си Цзиньпина вызывает беспокойство перед его поездкой в США

В США обеспокоились о здоровье Си Цзиньпина после саммита БРИКС в Индии.По информации издания The Wall Street Journal, полученной от источников, состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина вызвало определенные опасения в связи с его неявкой на официальный ужин в рамках саммита БРИКС в Индии.