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Царьград

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WSJ: Здоровье Си Цзиньпина вызывает беспокойство перед его поездкой в США

WSJ: Здоровье Си Цзиньпина вызывает беспокойство перед его поездкой в США

В США обеспокоились о здоровье Си Цзиньпина после саммита БРИКС в Индии.По информации издания The Wall Street Journal, полученной от источников, состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина вызвало определенные опасения в связи с его неявкой на официальный ужин в рамках саммита БРИКС в Индии.

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