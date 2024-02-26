Граждан заставят дважды заплатить электрикам и сантехникам?

Чиновники усиленно ищут выход из жуткой и опасной ситуации в российском ЖКХ. И вот новый кульбит: в Госдуме заявили, что за работу дворников, сантехников, электриков и других коммунальных работников должны платить сами жители многоквартирных домов.
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