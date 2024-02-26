Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Что значит обвиняли в предательстве? Хазанов и есть предатель. Но он такой изворотливый - что бы сохранить кормушку -...Геннадий Хазанов ...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , что  СУКИ  и  СКАКАТЬ ПЕРЕХОТЕЛОСЬ  и что то ,,СЛАВИКА,,  НЕ ЗОВЕТЕ ...!!!«Революция гиднос...
  • Анатолий Кузнецов
    интересно, что теперь Бидон скажет?Путин ответил Бай...

Граждан заставят дважды заплатить электрикам и сантехникам?

Граждан заставят дважды заплатить электрикам и сантехникам?

Чиновники усиленно ищут выход из жуткой и опасной ситуации в российском ЖКХ. И вот новый кульбит: в Госдуме заявили, что за работу дворников, сантехников, электриков и других коммунальных работников должны платить сами жители многоквартирных домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх