Предателяя здесь не рады. Всем известно, что добрые русские люди давно уже криком кричат: Надёжа-государь, народ за тираном соскучился! Добрым русским людям грустно, когда они заявления типа "Все граждане России имеют право вернутся в Россию" и "Каждый имеет право на своё мнение".
В европах нашим людям делать нечего
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Молокососов из Мьянмы вывозить не чего, пусть об этом у их родителей голова болит. Нам такие граждане не нужны, от слов совсем не нужны!
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7 час.
Владимир Алтайцев
Как своих не бросаем, можно видеть на примерах Шугалея и Бута. МИД РФ палец о палец не ударил по спасению Шугалея. И только ЧВК Вагнер вырвал его из плена. А Бут до сих пор сидит в США по надуманному делу. Зато всякую шваль вытаскивают из Бирмы, Газы и т.д.
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4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Народу не нравяться ваши приоритеты но это вас не волнует?
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2 час.
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