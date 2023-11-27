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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В европах нашим людям делать нечего

В европах нашим людям делать нечего

Предателяя здесь не рады. Всем   известно,   что  добрые     русские    люди  давно  уже  криком  кричат: Надёжа-государь, народ за тираном соскучился!  Добрым  русским   людям     грустно,  когда   они  заявления  типа "Все  граждане  России  имеют  право  вернутся  в  Россию"  и  "Каждый  имеет   право  на  своё    мнение".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Молокососов из Мьянмы вывозить не чего, пусть об этом у их родителей голова болит. Нам такие граждане не нужны, от слов совсем не нужны!
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7 час.
Владимир Алтайцев
Как своих не бросаем, можно  видеть на примерах Шугалея  и Бута. МИД РФ  палец о палец  не ударил  по спасению Шугалея. И только  ЧВК Вагнер  вырвал  его  из плена. А  Бут до сих пор сидит в США  по надуманному  делу. Зато всякую шваль вытаскивают из Бирмы, Газы  и т.д.
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4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Народу не нравяться ваши приоритеты но это вас не волнует?
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2 час.

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