Молокососов из Мьянмы вывозить не чего, пусть об этом у их родителей голова болит. Нам такие граждане не нужны, от слов совсем не нужны!

Владимир Алтайцев

Как своих не бросаем, можно видеть на примерах Шугалея и Бута. МИД РФ палец о палец не ударил по спасению Шугалея. И только ЧВК Вагнер вырвал его из плена. А Бут до сих пор сидит в США по надуманному делу. Зато всякую шваль вытаскивают из Бирмы, Газы и т.д.