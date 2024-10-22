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Царьград

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  • Юрий Зубрин
    Не надо их предупреждать ,ответ давно уже должен действовать -заморозка ,конфискация всех активов и обращение их в по...Профессор Малинен...
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Shot: Убийство Алихаджиева заказал продавец стройматериалов из Ингушетии

Shot: Убийство Алихаджиева заказал продавец стройматериалов из Ингушетии

СМИ публикуют подробности в деле покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Аликхаджиева.По данным Телеграм-канала SHOT, убийство бывшего высокопоставленного чиновника заказал бизнесмен, который занимается оптовой продаже стройматериалов в Ингушетии.

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