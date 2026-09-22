Когда я открою свою фирму, я обязательно назову её ООО "ООО". А потом буду смотреть, как секретарши отвечают на телефонные звонки.

А где ты работаешь?— Да нигде!А что делаешь?— Да ничего!Хорошенькое занятие!— Да, но сука конкуренты достали! Отец провожает сына.
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