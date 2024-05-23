Глава Крыма Сергей Аксёнов лично читает все обращения от жителей полуострова «Это залог эффективного управления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава Крыма Сергей Аксёнов лично читает все обращения от жителей полуострова «Это залог эффективного управления.